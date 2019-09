El prestigioso artista le bajó los decibles a la situación vivida y aprovechó para aclarar y llevar tranquilidad a los suyos. "Ya pasó, estoy bien, me pegué un susto bárbaro. En el momento si bien era escasa la lucidez que podía tener, me dije 'te estas muriendo, esto es un ACV'. El episodio fue así, baje al baño en un restaurant y me agarró esto y me caí al piso, no podía ni subir al salón, estaba mi mujer (Marina Borensztein) con un matrimonio amigo. Subí las escaleras como pude, parecía más muerto que vivo. Ahora ya está todo bien, ya pasó por suerte".