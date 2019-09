Según contó Delfina, ha sucedido que en alguna escena su hijo se pusiera un tanto incómodo y su llanto hizo que su madre tuviera que intervenir. "Desde la producción me dejaron en claro que él es la prioridad. Y esperan a que yo lo calme, lo alimente, o le cambie los pañales. Lo que sea. Y sino, no se ha hecho directamente esa escena y se reemplazó por otra", destacó la madre del niño que "come de todo" -"no hay nada que no le guste y eso es un placer"-: palta, milanesas, fideos, helado.