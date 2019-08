Entre risas y con pocas ganas de revelar lo que había sucedido, la joven de 25 años expresó "Jajaja que mala que sos…", sabiendo que algo había ocurrido con Gastón y, tras sentirse un poco más cómoda en el living de Involucrados, contó aquel recuerdo del pasado: "Eramos chiquitos, el estaba en Patito Feo (2006- 2007). Mi novio estaba en el boliche, pero en la pista de pop. Yo me chapé a Gastón en la pista de cumbia, y me agarró mi mejor amiga, que era amiga de mi novio y me sacó pero no le contó nada a mi novio".