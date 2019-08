"Yo no sé si me están haciendo bullying o qué…", sugirió el actor en un video que publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene 300 mil seguidores. "Pedí una milanesa a un local conocido de Belgrano y me la traen así, con un Milhouse. ¿Es normal esto?", consultó el participante del Bailando 2019 mostrando el dibujo del popular personaje de Los Simpson.