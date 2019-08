Una cámara de Telenueve graba el cierre de los comicios cuando ve que Karina Jelinek baja de un auto casi corriendo, quiere emitir su voto pero ya es tarde. Pasaron las 18 y el lugar cerró sus puertas para comenzar el recuento. La modelo golpea la puerta, pide que le abran, quiere cumplir su deber ciudadano: "Vengo de una producción, ábranme, please, ehh ¿Cerró? Please, abran quiero votar. ¿Ya cerró en serio? Ay no, please, recién termino una producción yo", ruega Karina pero leyes son leyes y no le abren.