—Tengo la cuenta del señor José Korol pero se la voy a cortar porque ya dentro de poco cuando la vea me va a putear. No la uso mucho tampoco, hoy por ejemplo cumple años el primo y le escribo "feliz cumple". No tengo redes porque todo lo que tengo para decir lo digo en la radio todos los días y en la tele. Muchos me dicen "che, hacete un Instagram y facturás". Yo nunca me regí desde ese lugar. No me llama la atención.