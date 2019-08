—Fue algo que me sucedió en la adolescencia. En tercer año del secundario empecé a estudiar teatro a raíz de una obra que me llevó a ver mi mamá. Se llamaba Postales argentinas: la dirigía Ricardo Bartis y el actor era Pompeyo Audivert. Me encantó, y con mis 15 años le pedí que me buscara un lugar para estudiar. Empecé con Cristina Banegas, pero yo no planeaba o fantaseaba ser actor en ese momento. Fue algo que se fue dando con el tiempo. Terminé el secundario, empecé la facultad, tipo mandato familiar, pero enseguida me di cuenta de que me quería dedicar más a la actuación.