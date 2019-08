"Esa canción me cambió la vida, me abrió la puerta de todo", destacaba Rodolfo, quien para 1965 ya tenía tres discos: La Gorda, No vamo' a trabajar y Regalito. El suceso fue tan grande que trascendió las fronteras, llevándolo a cantar a distintos países, incluido los Estados Unidos. A la par, seguía con el cine: en 1969 protagonizó Un gaucho con plata, con Fidel Pintos y Susana Bruneti. Y también llegó al teatro, en revista como Los Reyes del Tabarís, donde conformó un entrañable trío junto a Adolfo Stray y Dringue Farías.