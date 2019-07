—No. Mamá vino a Buenos Aires y de pronto vio que yo tenía un novio, sintió que estaba fuera de control. Y entonces me dice: "¿Por qué no te casás?". Viste que hay épocas en que todo el mundo se casa, épocas que todo el mundo se separa; hay etapas. Sobre todo cuando has vivido más años, podés ver más. En esa época todo el mundo hacía psicoanálisis, todo el mundo te decía las cosas, se separaban; lo del casamiento estaba bien lejos de la cabeza. Había más separaciones que casamientos. "¿Y por qué no te casás?". Y yo le digo: "¿Te parece?". Pero nada más lejos de mi cabeza en ese momento. Evidentemente ella quería en Sáenz Peña, el pueblo donde yo me crié, que me vieran casada. Y yo, vos sabés qué le dije: "No me rompas". Y ella me dice: "Bueno, yo organizo todo".