Una anécdota, contada por la misma Isabel, describe las pasiones y odios que generaba pero también como se plantaba ante cierta hipocresía social. "Cuando murió mi mamá yo estaba muy triste. Y un amigo me dijo 'venga que le voy a presentar al padre Zaffaroni que le va a dar consuelo'. Era un sacerdote algo famoso porque celebraba la misa por televisión. Bueno, me acerqué. Yo tenía un vestido muy lindo, soirée, con escote, y una estola de zorro blanca. Me acerco y me dice, con el dedo, por poco me lo mete entre las tetas: '¡Mire cómo anda! ¡No tendrá perdón de Dios!'. Me enceguecí, le di una cachetada a mano abierta y cayó sobre todos los sandwiches y las masitas. Para atrás cayó, qué te parece. Pero lo merecía, porque si no quiere ver un escote un cura para qué anda en una reunión así, de farándula, una reunión nocturna".