Johnny Yin Huaraca, de nacionalidad peruana, estaba manejando el auto del ex Sui Generis cuando chocó contra una moto en la que iban dos personas. Ambos fueron atendidos por el SAME e internados de urgencia en un hospital con lesiones graves. Cuando ocurrió este episodio, García no estaba en el vehículo. Se hicieron las pericias de rigor, pero Huaraca fue dejado en libertad rápidamente, había contado Cúneo Libarona en una entrevista con el ciclo radial El Disparador de FM Delta 90.3.