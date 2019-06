—(Risas) Me hubiera encantado. Empecé a mandar mensajes, que pin, que pan, a ver si le hablaba o no, y yo no quería ir a hablarle porque temía su rechazo. Decía: "Me llega a tratar mal o me dice que no, lo que sea, me voy a sentir mal y no tengo ganas". Pero me convencieron. Mandé mensajes a distintas personas y todas me dijeron: "Andá, no seas boluda, te vas a arrepentir. Mientras seas respetuosa y no actúes como una loca, no te pongas a llorar, no grites. Tratá de, si estás nerviosa, caretearla".