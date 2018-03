-El tamaño importa. Falso, lo que importa es la sonrisa de la mujer que sostiene tu mano

-Los dos deben llegar al orgasmo a la vez. Falso

-Los hombres disfrutan más de la masturbación que las mujeres. Falso

-Los hombres siempre tienen más ganas. Falso

-Fantasear durante la relación con otra persona durante la relación es malo. ¡Falso!

-Sin coito no hay sexo. Falso

-A cierta edad el sexo pierde importancia. Falso

-Si el hombre no tiene una erección es porque no le gusta su pareja. Esta es la fiesta de los "no"

-Masturbarse hace que disfrutes menos del sexo. ¡No!

-La iniciativa a la hora de la relación la debe tener el hombre. No, ¡falso!

-Es necesario que haya buen sexo para que una pareja prospere. Sí

-Las parejas deben tener relaciones varias veces por semana. Verdadero, en lo posible

-La mujer tiene menos capacidad para llegar al orgasmo que el hombre. Verdadero

-Se puede disfrutar de una relación sexual breve. Verdadero

-Durante el período la mujer no puede quedar embarazada. Falso, depende mucho de la ovulación de la mujer pero no es así

-El preservativo es el método anticonceptivo más efectivo. Falso

-Está bien fingir el orgasmo para que la pareja se sienta bien. ¡No! Es un horror y encima le enseñás a seguir teniendo mal sexo

-Utilizar juguetes sexuales, a la larga, es perjudicial para la pareja. Pésimo, no

-Los alimentos afrodisíacos no sirven. Falso, sí sirven

-Todas las mujeres son multiorgásmicas. Falso, y te faltó alguna consigna sobre el squirt