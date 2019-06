"Las dilaciones generan sospechas en la Justicia -afirmó Enrique Sacco en diálogo con Bonelli, una vez finalizado el acto-. Como ciudadano común que ha perdido a su ser amado me siento indignado. Hemos sido cautos y equilibrados todo este tiempo, pero esto me llena de indignación. Vemos una mano rara. Estamos observando suspicacias y tenemos sospechas. Estamos pidiendo en todos los ámbitos creer en la Justicia, pero decisiones como esta no nos despierta ninguna credibilidad".