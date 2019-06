Florencia Torrente y sus ataques de pánico: "Sentía que me iba a morir, no podía respirar"

—Sí. No entendía: me iba al hospital, sentía que tenía alguna alergia. Y me decían: "Mirá, no tenés ningún tipo de alergia, estás bien, no tenés nada". Ahí me calmaba y volvía a mi casa. Así muchas noches, hasta que me dijeron: "No tenés nada, son ataques de pánico". Y nunca quise tomar nada, ningún tipo de medicamento, porque no me gusta tomar medicamentos.