View this post on Instagram

#Repost • @sezarpa • Este jueves vas a poder escuchar la discografía completa de Los Piojos en @spotifylatam ! A 10 años de su último show, disfruta de “Ritual”, “Verde Paisaje del Infierno”, “Huracanes en Luna Plateada”, “Máquina de Sangre”, “Fantasmas Peleándole al Viento”, “Desde Lejos no se ve” y “Civilización” más los discos ya editados.