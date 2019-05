—Sí, afortunadamente ganamos muchos con El ciudadano ilustre. Ahora vengo de ganar en Málaga con Yo, mi mujer y mi mujer muerta, donde había ganado con Koblic. Los premios son formas privilegiadas del reconocimiento, nosotros como interpretes necesitamos de la aceptación y del reconocimiento. No porque trabajemos para eso pero sí que lo necesitamos porque trabajamos para tener una respuesta del público, porque no podemos apelar a la posteridad. Un escritor, un compositor musical, un pintor, en otras ramas del arte que son creadores de primera agua, hay muchos que fueron descubiertos muchos años después de sus muertes. En el caso nuestro eso es imposible: el actor necesita del éxito. Me siento muy agradecido a la vida de que eso pase. Y también es cierto que los premios fuera del país, no porque yo desmerezca en absoluto los premios ganados aquí, los valoro enormemente. Los premios afuera no solo amplían el espectro laboral, sino que lo único que se tiene en cuenta a la hora de premiarte es el trabajo que hiciste, no hay animosidades ni a favor ni en contra, no hay simpatías ni apatías.