"Yo soy el único responsable de todo lo que tengo corporalmente. El cáncer tiene que ver con esa emoción de no haberme despojado de todo lo negativo y malo que me rodeó durante todos estos años. De no tener por qué enojarme en la televisión cuando tendría que haber aprendido a disfrutar. De no haberle permitido a nadie que me invada la vida porque no tengo por qué permitírselo a nadie. Aprender a correr a la gente oscura. Que había mucha, sin darme cuenta. Y tal vez los más positivos eran los que estaban más relegados", declaró sobre esta enfermedad.