—Sí, claro, ¡cómo no me voy a acordar! Fue una de las primeras. Yo no era conocido y estaba haciendo mis primeras armas. Era un show que yo iba de telonero de un cómico muy conocido en Mar del Plata. La gente iba a verlo a él, aparecí yo antes, sin previo aviso, nadie me presentó. Me largué a hacer la morisqueta y no estaba bueno. La gente quería que saliera el otro, me puse nervioso y me olvidé de todo lo que iba a decir. Entonces en un momento me di media vuelta y me fui. Me dio mucha vergüenza lo que me estaba pasando: me encerré en el camarín y esperé hasta que se fuera el último. Recién ahí salí. Todo era un papelón. Estaban mis viejos y no salí a saludar a mis viejos, esperé a que se fueran todos.