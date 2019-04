Leuco es uno de los periodistas jóvenes más piropeados por las chicas y desde hace un tiempo está soltero. Por eso llamó la atención su cambio de look y que ha dejado de lado los anteojos, que formaban parte de su apariencia desde sus comienzos en los medios. Al preguntarle sobre si ese detalle era un tema de coquetería, el periodista contó la verdad de su nueva imagen sin lentes: "Deje de usar los anteojos porque me opere hace un tiempo. Los tuve unas semanas y muchos me decían que me los deje, pero como ya no los necesito dejé de usarlos. Hace dos meses que en mi programa de TN que estoy sin anteojos, pero cuando fui a lo de Mirtha fue mucho más notorio. La gente estaba muy acostumbrada a verme con lentes, pero la respuesta en la calle es buena y lo mejor es que ahora veo sin anteojos".