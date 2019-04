En el programa Los ángeles de la mañana, analizaron su performance en el ritmo 2×4. "Siempre fue una ladrona, Wanda. Es una chorra", dijo, sin dudar, el conductor Ángel De Brito. "Me da vergüenza ajena", comentó Cinthia Fernández. Mientras que Iliana Calabró recordó: "Nunca tuvo disciplina para bailar. Una vez me acuerdo de que la llamaron para una revista y le decían 'estudiá, preparate', y ella contestaba 'yo quiero ser famosa, no vedette'".