De política, por ahora no se habla. Marcelo aflojó con algunos movimientos que tenían que ver con las especulaciones sobre una eventual candidatura. Quienes lo rodean aseguran que "no será este año" el que desembarcará en la arena política. Además, Adrián Suar, gerente de Programación de El Trece, le habría pedido "que se hable más de su regreso a la tele que de una candidatura". Por eso el tema no se alimentará en los reportajes clásicos que en los próximos días, previos al debut, Tinelli dará a los principales medios nacionales.