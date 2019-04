La ex pareja, además, aclaró no conocer "a una mujer hermosa que no quisiera estar con él" y agregó: "Pero me hizo daño. Me dolió. Yo era demasiado joven para comunicarme con él, así que me alejé un poco". Después de eso, Prince le compuso "I hate you" (te odio) y se la hizo escuchar, luego la llevó de vuelta a su casa en Los Ángeles. El tiempo barrió con los viejos rencores y, cuando el artista murió, ella recordó todo lo que lo había querido.