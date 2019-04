Los "me gusta" de sus seguidores no tardaron en llegar, al igual que los comentarios con demostraciones de afecto y apoyo. "Es precioso, me encanta", "es muy triste lo que le pasó, Dios haga justicia", "bellísimo y profundo sentimiento" y "que se haga justicia por toda su familia y por ella", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus followers.