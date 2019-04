"Antes pedía delivery todos los días y ahora no puedo". Las declaraciones que realizó Paola Krum sobre la crisis económica argentina no pasaron desapercibidas. Después de que la actriz criticara al gobierno de Mauricio Macri y asegurara que antes era selectiva en los trabajos que aceptaba y ahora no podía darse ese lujo, el periodista Eduardo Feinmann le respondió en televisión.