En la cuenta oficial de la serie en YouTube, el video más visto fue el trailer de la temporada 8. Así, el top cinco de videos más vistos se conforma por: Game of Thrones / Season 8 / Official Trailer (54 millones de vistas), Game of Thrones Season 7: Official Trailer (43 millones de vistas), Official Opening Credits: Game of Thrones (33 millones de vistas), Game of Thrones / Season 8 / Official Tease: Crypts of Winterfell (27 millones de vistas), y "The War is Not Won": Game of Thrones Season 4: Official Trailer (27 millones de vistas).