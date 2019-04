Para los activos tan difíciles de vender como los dragones, que no tienen comparables en el mercado, los expertos financieros probablemente los examinarían de una de dos maneras, afirma Steve Schuetz, director gerente de Valuation Research Corporation y entusiasta de Juego de Tronos. Una es evaluar el costo de la propiedad del dragón. ¿Cuál es el valor del tiempo y el dinero que toma adquirir un huevo, incubarlo y luego criar y entrenar al dragón? Esa cifra debe ajustarse a los dragones que no eclosionen o que no puedan ser entrenados –o, como en el programa, que sean capturados por un señor de la guerra zombi–.