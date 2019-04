Sierras eléctricas, autos explosivos y desnudez explícita en un mismo show. ¿Es posible? Para The Plasmatics todo lo era. Punks con toques de heavy metal, el grupo fue creado en Nueva York por la cantante Wendy O. Williams y el manager y compositor Rob Swenson. Toscos y maleducados, los músicos irrumpieron en la escena con un producto diferente a todo. Wendy solía usar el peinado estilo mohicano (cabeza rapada a los costados, cresta tipo cepillo de la frente a la nuca) y con su voz ronca interpretó por varios años las canciones escritas por Rob y los guitarristas Wes Beech y Richie Stotts. Tres discos inmortalizan este material: New Hop for the Wrechted (1980), Beyond the Valley of 1984 (1982) y Coup d´etat (1982), más unos cuantos simples.