De a poco, Chas se convirtió en Chaz, y en 2009 finalmente se operó los senos, profundizó un tratamiento con hormonas y terminó su proceso para ser un varón. Lleva escritos dos libros, Family Outing, End of Innocence y Transition: The Story of How I Became a Man. Allí vuelca lo que sufrió, y cómo le costó a su madre aceptar el cambio (siendo ella referente indiscutida de la comunidad gay).