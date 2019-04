En ese sentido, continuó: "En vez de seguir, estacionó el auto y sacó una bolsita, una lapicera y empezó a tomar: la bolsita tenía cocaína. Y me empezó a insistir. Fueron dos horas en las que estuvo insistiéndome para que tomara. Me dijo que era 'alita de mosca', que no era cocaína. En ese momento también me dijo que me quería sacar unas fotos en tetas porque tal vez las tenía que usar para un plano de la película. Yo tenías 16 y en ese momento no me parecía tan raro, aunque ni loca me iba a sacar la foto".