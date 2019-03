Tanto dejaron fluir la relación que a los cuatro meses de estar saliendo la actriz quedó embarazada de su primer hijo, Eloy. Con el paso de los años su amor se consolidó definitivamente y en 2017 nació Alfonsina. "No me casé. Fue un pedido de matrimonio, ¡y afortunadamente me dijeron que sí! Pero no nos casamos… Lo vamos a hacer más adelante", contó Heredia con una sonrisa en el rostro, a pesar de que no suele referirse a su vida privada.