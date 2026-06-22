Petro publicó supuestas fallas técnicas en el sistema electoral tras el reñido preconteo: “Algoritmos que hacen vulnerable el software”

En medio de un ajustado resultado electoral, Petro advirtió sobre riesgos informáticos que, según él, podrían comprometer la soberanía del proceso - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro elevó la tensión política en el país al publicar en sus redes sociales un informe técnico sobre supuestas vulnerabilidades del sistema informático de la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de los resultados del preconteo de los comicios presidenciales.

El mandatario aseguró que estas fallas permitirían la interferencia de potencias extranjeras en los resultados, contradiciendo directamente el balance de la Procuraduría General de la Nación, que horas antes dio un parte de tranquilidad sobre el proceso.

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Durante una visita de supervisión a los escrutinios en Corferias, el procurador general, Gregorio Eljach, afirmó con contundencia que no existen pruebas de fraude en las elecciones del 21 de junio de 2026.

El jefe del Ministerio Público pidió calma a la ciudadanía, recordó que las reclamaciones serán atendidas por las vías legales y exigió respetar los resultados oficiales que certifique el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se produjeron pocas horas después de que la Procuraduría General de la Nación descartara la existencia de evidencias de fraude en los comicios presidenciales - crédito @PGN_COL/X

El preconteo mantiene bajo estricta incertidumbre al país, mostrando al abogado Abelardo de la Espriella con 12.959.542 votos (49,66%) frente a los 12.708.712 (48,70%) obtenidos por Iván Cepeda. Sin embargo, Petro insiste en que el estrecho margen de 250.830 votos estuvo influenciado por debilidades digitales que no se permitieron auditar a tiempo.

Las vulnerabilidades informáticas señaladas por el mandatario

A través de un extenso mensaje en su cuenta en la red social X, el jefe de Estado lanzó una fuerte advertencia sobre la soberanía nacional y la seguridad del sistema utilizado en las elecciones: “Ahora voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos. Como no se dejó auditar el software, no se descubrió esta terrible vulnerabilidad”.

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Para respaldar sus afirmaciones, el mandatario adjuntó la imagen de un análisis técnico enfocado en el dominio en internet de la organización electoral. Sin embargo, los detalles del informe compartido por el presidente no demuestran una alteración directa en el conteo de los votos físicos, sino graves fallas de ciberseguridad en las plataformas digitales de la entidad.

Gustavo Petro difundió un informe técnico sobre presuntas vulnerabilidades del sistema electoral y aseguró que estas no pudieron ser auditadas oportunamente - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con la imagen compartida por el presidente, si un atacante logra obtener una clave privada DKIM —utilizada para validar la autenticidad de correos electrónicos—, podría enviar mensajes fraudulentos con apariencia legítima y dirigir a los ciudadanos a sitios web falsos diseñados para robar información.

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Según esa prueba compartida por el mandatario, la existencia de dominios similares al oficial, una práctica conocida como typosquatting, facilita la creación de páginas fraudulentas capaces de engañar a usuarios desprevenidos.

También menciona la ausencia de mecanismos de seguridad como DNSSEC (son un conjunto de protocolos que añaden una capa de seguridad al sistema DNS tradicional) y registros de conjunto de herramientas, softwares y dispositivos, factores que debilitarían la cadena de confianza digital.

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Aunque Petro habló de posibles alteraciones y vulnerabilidades, el análisis técnico compartido por el mandatario se concentra principalmente en aspectos de ciberseguridad relacionados con correos electrónicos, dominios de internet y mecanismos de autenticación digital - crédito @petrogustavo/X

Más allá de los argumentos informáticos, el presidente Petro escaló la discusión al plano geopolítico y sorprendió a la opinión pública al realizar una invitación formal al mandatario estadounidense, que desde antes de las elecciones brindó su apoyo a Abelardo de la Espriella y que cuando ganó en el preconteo también lo felicitó, bajo el argumento de que la inestabilidad democrática en la región podría traer consecuencias nefastas.

La invitación de Gustavo Petro a Donald Trump en medio de la crisis política

“Invito formalmente al presidente Donald Trump a hablar, porque a la situación creada en Perú, Colombia y Venezuela creo que hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana y un empoderamiento del narcotráfico como nunca”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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En el mismo mensaje, Gustavo Petro aseguró que existen evidencias de la suspensión de mecanismos de seguridad en las bases de datos de los formularios E-14, en el que mencionó la falta de “estampillas de la historia” y “candados hash” que habrían permitido modificar actas ya ingresadas al sistema.

El mandatario vinculó la estabilidad democrática de Colombia con el contexto político que atraviesan otros países de la región, como Perú y Venezuela - crédito Lina Gasca/Colprensa

Igualmente, cuestionó la legitimidad de algunos jurados de votación en el exterior y denunció una supuesta campaña multimillonaria financiada desde el extranjero para estigmatizar su coalición durante la contienda.

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“Ya sabemos que entraron millones de dólares del exterior invertidos en desprestigiar al gobierno, a mí, al Pacto Histórico y a Iván Cepeda, que le hicieron creer a millones de colombianos que Iván era guerrillero cuando nunca cogió un arma, y solo investigó el asesinato de su padre, senador, hasta saber el autor oficial y funcionario público, y eso lo llevó, como a mí, por ser parresiastas, a averiguar los culpables del genocidio del pueblo humilde de Colombia”, señaló el mandatario.