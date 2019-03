"Hola, Argentina, qué buena onda. Buenos Aires, hola, estoy 'felice' (dixit) de volver", dijo Paul en casi perfecto castellano. "Voy a tocar unas canciones viejas, otras nuevas y algunas del medio", continuó, esta vez en inglés. Cumplió a rajatabla la promesa, ya que se paseó por toda su discografía. "Junior's Farm" y "Letting Go" (de The Wings) convivieron con los clásicos "All My Loving", "I've Got a Feeling" y "Got to Get You Into My Life" (de The Beatles) y "Who Cares", presentada como "una canción nueva, por primera vez en Argentina".