—Con Mariana tenemos la pelea eterna, a mí me encanta decir lo que pienso, y para venir acá, me dice: "No tenés que decir algunas cosas. ¿Sabés lo que pasa? Que si hoy decís en la televisión o en las redes algo que no es correcto, te matan". Ella me cuida un montón, yo soy un desastre. Yo no tengo filtro para decir las cosas y no me importa lo que piense la otra persona. Es lo que yo pienso, lo que a mí me importa. Por ejemplo, un día hablaban de un jugador de fútbol, y yo digo: "Este se la recontra lastra". Fue trending topic durante una semana.