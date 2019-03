"Son canciones escritas sin premeditación. Uno no las trabaja demasiado, salen como un aluvión. Me acuerdo que el primero que la escuchó fue Antonio Carrizo. Le dije: 'Sentate un momento' y arranqué: 'La felicidad, ja, ja, ja, ja'. Él se me quedó mirándome. Al final, me dijo: 'Pibe, esto es un éxito'. Al poco tiempo me fui a España a hacer una película con Rocío Durcal, me invitaron a un programa de televisión y la canté. Y, cuando terminé de cantarla, me dijeron: 'Esta va a ser la canción del verano'".