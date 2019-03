Si de verdad el ex futbolista no quiere dirimir en las redes o en los programas de chimentos sus conflictos con la madre de su hijo, puede actuar en consecuencia y no hacerlo. Pero lo hace y ahí cae mucho más bajo exponiendo a una mujer que evidentemente no la pasó bien a su lado cuando estuvieron en pareja. Pero pareciera que la tentación de no hacer lo que dicen es para las celebrities aquello mismo que termina siendo su peor condena.