"Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber. Me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores. No que digan 'vagina', 'pito' y 'culo' en las historias de Instagram", continuó.