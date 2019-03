Y concluyó: "En un principio no me veía conductor. Yo me siento periodista, estudié y me siento periodista. Me acuerdo de Ritmo de la Noche, le decía a Gustavo: 'No puedo conducirlo, me siento jorobado, no puedo caminar por ese estudio'. Había un auto y lo puse ahí porque me daba miedo caminar porque me sentía jorobado… Cuántas cosas vivimos: los diez años, la visita de (Carlos) Menem. Me empiezo a acordar de (Fernando) De la Rúa, la salvada del Oso Arturo. Cuántas cosas han cambiado. Para nosotros es muy fuerte cumplir 30 años".