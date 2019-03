"Estuvimos en Marbella, estos son los primeros escritos que un matrimonio de ingleses, le manda a Claudio Paul Caniggia y a Mariana Belén Solange Nannis que encabeza con una notificación de desalojo. El matrimonio le avisa a los Caniggia que se tienen que ir de la casa, que la necesitan, ya no van a continuar con el contrato de arrendamiento y les dan cinco días para irse y, ellos, no responden", continuó. "La pareja de ingleses, dueños de esta tremenda mansión en Marbella, va a la justicia de España. Esta carta que le manda es para informar, una notificación de desalojo porque necesitan la propiedad en forma inminente y les dan un plazo de cinco días para realizar una inspección en la casa. Los Caniggia no responden la notificación, no se van de la vivienda, tampoco pagan el alquiler, con lo cual todo termina en un juzgado de primera instancia de Marbella", concluyó Pastor.