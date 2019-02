De esta manera, hizo referencia al episodio que ocurrió el lunes 25 cuando Yanina habló sobre la muerte de Natacha Jaitt: "Yo sé que todo el mundo está esperando que yo hable. Sé que esto genera un morbo tremendo. Quiero decir que no hablé, no porque no pueda hacerlo, ni que no pueda opinar, porque tengo una opinión formada y criterio. No lo hago por una cuestión de respeto, yo creo que es una tragedia espantosa".