"Yo sé que todo el mundo está esperando que yo hable. Sé que esto genera un morbo tremendo. Quiero decir que no hablé, no porque no pueda hacerlo, ni no pueda opinar porque tengo una opinión formada y criterio. No lo hago por una cuestión de respeto, yo creo que es una tragedia espantosa", comenzó la mujer de Diego Latorre.