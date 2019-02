—La verdad que no. Yo fui feminista siempre. Tengo cuatro hijas mujeres. Estoy absolutamente a favor de la igualdad de derechos. No creo que seamos iguales, pero sí tenemos que tener los mismos derechos. Me acuerdo incluso cuando ellas eran chicas siempre les decía: "Prepárense, fórmense, estudien, para no depender nunca de un hombre". Lo decía yo, que era el papá. He trabajado profesionalmente como actor pero también he dirigido a muchísimas actrices, y he escrito obras en las cuales las mujeres tienen una participación muy importante, y me decían que se sorprendían del conocimiento que yo tenía del alma femenina. No soy un tipo macho alfa. Tiene que ver con que un artista tiene, y si no tiene debe tener, su parte femenina a mano, y bastante expandida.