"Preferí no arriesgarme a viajar porque no sentí un terreno estable. La relación que tuve con él me movilizó bastante, pero soy una persona que si no está en un terreno firme con la otra persona no me gusta arriesgarme", contó Estevez años más tarde. Andrea confesó que con Luismi se vieron en varias oportunidades y que, cuando estaban en hoteles de otros países, él solía llevarla de la mano. Pero que luego, tenían que comunicarse a través de los asistentes del cantante, algo que no tenía nada de "normal" para un noviazgo.