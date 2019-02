Kyoko y su madre volvieron a verse cuando la chica ya se había convertido en una mujer de 31 años. "Fue muy duro. Yo la recordaba como una niñita y vivía comprándole pequeños suéteres de cachemir que se apilaban en mi vestidor hasta que un día alguien me dijo: '¿No entiendes que ella ya tiene 26 años y debe estar tan alta como tú '", comentó amargamente Yoko cuando finalmente pudo volver a reunirse con su hija. Entre los 3 y los 9 años, Kyoko había vivido con su madre y con John, que la quería como un padre. En el disco Fly (1971) juntos le dedicaron el desgarrador rock and roll "Don't Worry, Kyoko (Mummy's Only Looking For Her Hand In The Snow)". La familia compartía tiempo con Julian, el primer hijo del beatle. En 1975 nacería Sean, fruto de John y Yoko, y Julian quedaría un poco relegado por su padre.