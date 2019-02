—Tuve antes de eso una bastante grosa e importante que tuve que esperar varios meses para poder probarlo porque necesitaba que alguien saltara, que le pasara algo, y pasó algo mínimo. Entonces ahí fui a hablar con un directivo del canal, me recibió maravillosamente bien, me dijo de ir a hablar él, de encararlo, y yo le dije que no, que eso era algo que tenía que hacer yo. Y lo hice: fui y lo encaré, le dije que no me había dejado trabajar, que me había desestabilizado y psicopateado durante muchísimos meses y que yo no podía trabajar como actriz, que era para lo que me pagaban a mí, a un cien por cien. Él me dijo que con razón yo estaba tan mal en el proyecto. Una vez más trató de psicopatearme y yo le dije que estaba como él me permitía estar. Soy guerrera. Porque aunque me tenga que callar saco fuerzas de donde no tengo, aunque esté amamantando, aunque esté criando. Yo soy así. A ciertos personajes la belleza, si te puedo parecer yo agradable o no, a los actores, a los hombres, es un atentado contra su lucimiento.