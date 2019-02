Wanda Nara y su cuñada Ivana Icardi mantienen un fuerte enfrentamiento familiar que dejó expuesto públicamente la hermana de Mauro Icardi a través de las redes sociales. "Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe, nada teme, ¿no? No me das miedo. Ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la televisión acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre", escribió la ex participante de Gran Hermano 2016.