Al ser consultada sobre si este mensaje en redes le había traído problemas con sus compañeros, Llinás explicó que no y agregó: "Yo, igual, no voy tanto a las asambleas y no soy muy participativa desde ese lugar. Hay compañeras que sí trabajan mucho más". De esta manera, la actriz dio por terminada la polémica por el mensaje sobre el "no apoyo" del colectivo de actrices a la denuncia de Bertuccelli.