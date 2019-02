"Soy La Negra, la mujer de La Mole. Y quiero usar este medio para explicarle a la gente que lo que están hablando los medios de Buenos Aires es todo mentira. Tuvimos una pequeña discusión con Fabio. Después él se fue a trabajar a Córdoba, yo me quedé en mi casa y fui a comprar al súper y volví. No sé qué me pasó, me agarró el ataque y fui a pedir una restricción, pero no fue una denuncia. Y esto es lo que quiero aclarar para que los medios de Buenos Aires no lo destruyan a mi marido, que es una excelente persona, un excelente hombre", dijo Marta en un video que difundió a los medios.