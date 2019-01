"Me parece que hay cosas interesantes", arrancó Ciro ante la consulta de Infobae sobre el género urbano predilecto por los más jóvenes. "No es lo que más me gusta, pero me parece que hay cosas que están buenas. Y cuando hay un género que tiene muchos adeptos, seguidores y mucha gente trabajando, inevitablemente surgen cosas buenas por una cuestión de cantidad en competencia. Como concepto minimalista me parece interesante, porque es nada más que una base y una voz. Pero al mismo tiempo, me parece cansador a lo largo del tiempo. Cuando vamos en el auto, con mi hijo arreglamos hacer un tema cada uno: el pone un trap y después yo pongo She's So Cold (Rolling Stones) para adoctrinarlo un poco (se ríe), para que escuche guitarras, una banda tocando".