"Yo no tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil (risas). Con eso no tengo prejuicios ni me importa lo que diga la gente. Soy libre con mis decisiones y hago lo que dicta mi corazón. Siempre soy arriesgada, después no sé cómo saldrá todo esta vez, no tengo la varita mágica. Pero no tengo miedo de vivir las cosas, soy una entregada a la vida", afirmó la conductora desde las playas uruguayas, de cara a esta nueva etapa con su actual pareja.